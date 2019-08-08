Польща очікує від нової Єврокомісії конкретних кроків проти паспортизації Донбасу

Польща сподівається, що нова Єврокомісія збереже жорстке ставлення до Росії, в тому числі в контексті роздачі російських паспортів українцям Донбасу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, указ Кремля про прискорену видачу російських паспортів для тих, хто живе на Донбасі, є ще одним кроком, що демонструє зростаючу ескалацію агресії Росії.

Він додав, що після того, як восени буде остаточно сформована нова Європейська Комісія, можна буде виробити більш конкретну спільну позицію Євросоюзу щодо російських паспортів на Донбасі.

Кілька країн ЄС, в тому числі Польща і Естонія, або засудили дії Росії, або в індивідуальному порядку заявили, що не визнають паспорти.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в червні висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на надання Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу, включно з невизнанням виданих паспортів.