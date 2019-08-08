Польша ожидает от новой Еврокомиссии конкретных шагов против паспортизации Донбасса

Польша надеется, что новая Еврокомиссия сохранит жесткое отношение к России, в том числе в контексте раздачи российских паспортов украинцам Донбасса.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

По его словам, указ Кремля об ускоренной выдаче российских паспортов для тех, кто живет на Донбассе, является еще одним шагом, который демонстрирует растущую эскалацию агрессии России.

Он добавил, что после того, как осенью будет окончательно сформирована новая Европейская Комиссия, можно будет выработать более конкретную совместную позицию Евросоюза в отношении российских паспортов на Донбассе.

Несколько стран ЕС, в том числе Польша и Эстония, или осудили действия России, или в индивидуальном порядке заявили, что не признают паспорта.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам из оккупированных районов Донбасса, включительно с непризнанием выданных паспортов.