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На рейсі лоукостера EasyJet сфотографували пасажирку у кріслі без спинки

Четвер, 8 серпня 2019, 17:29

На борту літака найбільшого британського лоукостера EasyJet сфотографували пасажирку, яка сиділа в кріслі без спинки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

Знімок опублікував один з користувачів Twitter. За його словами, фото було зроблено на борту рейсу з Лондона до Женеви. Він також розповів, що коли посадка завершилася, жінку пересадили, тому що в салоні були вільні місця.

 

Представник EasyJet заявив, що пасажирка сіла в крісло з власної волі. "Пасажирам не дозволяли сидіти на цих кріслах, тому що вони були зламані і чекали ремонту", - сказав він.

"Безпека - наш пріоритет, EasyJet експлуатує свої літаки відповідно до усіх правил безпеки", - додав представник компанії.

 

Тим часом в коментарях користувачі публікували нові фотографії крісел без спинок на літаках EasyJet. Один з них виклав знімок двох таких крісел і написав, що йому продали квиток на одне з них.

Чоловік додав, що пересадити його не змогли, тому що літак був заповнений. "Зрештою пасажирам платили за те, щоб вони вийшли з літака", - додав він.

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