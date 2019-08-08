На рейсе лоукостера EasyJet сфотографировали пассажирку в кресле без спинки

На борту самолета крупнейшего британского лоукостера EasyJet сфотографировали пассажирку, которая сидела в кресле без спинки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Снимок опубликовал один из пользователей Twitter. По его словам, фото было сделано на борту рейса из Лондона в Женеву. Он также рассказал, что когда посадка завершилась, женщину пересадили, так как в салоне были свободные места.

Представитель EasyJet заявил, что пассажирка села в кресло по собственной воле. "Пассажирам не позволяли сидеть на этих креслах, потому что они были сломаны и ждали ремонта", - сказал он.

"Безопасность - наш приоритет, EasyJet эксплуатирует свои самолеты в соответствии со всеми правилами безопасности", - добавил представитель компании.

Между тем в комментариях пользователи публиковали новые фотографии кресел без спинок на самолетах EasyJet. Один из них выложил снимок двух таких кресел и написал, что ему продали билет на одно из них.

Мужчина добавил, что пересадить его не смогли, так как самолет был заполнен. "В конце концов пассажирам платили за то, чтобы они вышли из самолета", - добавил он.