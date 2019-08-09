Сім країн Заходу закликали РФ вивести війська з Грузії

Сполучені Штати та шість європейських країн у четвер, в день відзначення річниці російсько-грузинської війни, закликали Москву виконати угоди 2008 року про відведення своїх збройних сил на позиції, де вони перебували до початку бойових дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Після закритих консультацій в Раді Безпеки ООН посли Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та США виступили із заявою на підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

Шість країн заявили, що вони вкрай стурбовані поглибленням відносин Росії в сфері безпеки з Абхазією та Південною Осетією, а також "активізацією так званого процесу бордеризаціі" (незаконного визначення кордонів. – Ред.).

Вони знову закликали Росію виконати угоди від 12 серпня і 8 вересня 2008 року, які включають "зобов'язання щодо забезпечення виведення збройних сил на позиції, які вони займали до початку бойових дій, і створення міжнародного механізму безпеки".

Заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський пізніше заявив журналістам, що "ми розглядаємо цю трагічну подію як частину історії".

За його словами, Грузія заплатила "велику ціну за цю трагічну помилку" Саакашвілі, "і ми бачимо, що єдиний спосіб зробити відносини на Кавказі процвітаючими та послабити всю напруженість зараз — це діалог між Грузією і двома незалежними державами".