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Річниця початку російсько-грузинської війни: Україна солідарна з Грузією

Середа, 7 серпня 2019, 10:50

МЗС України у день 11-их роковин початку збройної агресії РФ проти Грузії засудило розв’язану Росією війну та закликало міжнародну спільноту продовжити заходи, спрямовані на відновлення територіальної цілісності держав, які постраждали від агресивної політики Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві міністерства.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує розв’язану Російською Федерацією війну проти Грузії, розпочату 07 серпня 2008 року, триваючу незаконну окупацію суверенних територій Грузії в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію", - йдеться у заяві міністерства.

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МЗС підтвердило непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах та заявило про необхідність мирного вирішення конфлікту на основі фундаментальних принципів і норм міжнародного права.

"Досвід засвідчив, що політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки та призвела до прямої збройної агресії Російської Федерації проти України у лютому 2014 року", - йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту продовжити вживати консолідованих заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держав, які постраждали від агресивної політики Росії.

"У ці дні ми разом з Грузією сумуємо за жертвами війни, віддаючи їм шану пам’яті, та поділяємо з усім Грузинським народом біль непоправних втрат", - зазначили в українському МЗС.

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