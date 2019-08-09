У Парижі чайки атакують дрони поліції і зривають операції зі стеження

Паризькі поліцейські зіткнулися з незвичайною проблемою: чайки атакують безпілотні літальні апарати, які використовують для різних операцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Через виснаження джерел їжі уздовж узбережжя близько 100 птахів перебралися до французької столиці, де у них виникла неприязнь до поліцейських дронів.

Паризька поліція має близько 15 дронів, які використовуються для операцій надземного спостереження. Цього року чайки атакували безпілотники не менше десяти разів, в основному під час весняного сезону гніздування.

Жоден з безпілотників не був пошкоджений, але тільки тому, що оператори здійснили аварійні посадки перед нападом. Джерела в поліції говорять, що як мінімум один раз через чайок було зірвано спостереження за демонстраціями "жовтих жилетів".

Експерти кажуть, що чайки нападають на дрони, тому що вони приймають їх за хижаків.

Орнітологічний центр паризького регіону повідомив, що за останні 15 років у місті збільшилася кількість чайок, що пояснюється зміною екосистем вздовж узбережжя.

Вчені розробляють план оснащення безпілотників динаміками, які випромінюватимуть ультразвук або шум лютих хижих птахів, щоб відлякувати чайок.