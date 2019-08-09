В Париже чайки атакуют полицейские дроны и срывают операции слежения

Парижские полицейские столкнулись с необычной проблемой: чайки атакуют беспилотные летательные аппараты, которые используют для различных операций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Из-за истощения источников пищи вдоль побережья около 100 птиц перебрались во французскую столицу, где у них возникла неприязнь к полицейским дронам.

У парижской полиции есть около 15 беспилотников, которые используются для операций надземного наблюдения. В этом году чайки атаковали беспилотники не менее десяти раз, в основном во время весеннего сезона гнездования.

Ни один из беспилотников не был поврежден, но лишь потому, что операторы совершили аварийные посадки перед нападением. Источники в полиции говорят, что как минимум один раз из-за чаек было сорвано наблюдение за демонстрациями "желтых жилетов".

Эксперты говорят, что чайки нападают на дроны, потому что принимают их за хищников.

Орнитологический центр парижского региона сообщил, что за последние 15 лет в городе увеличилось количество чаек, что объясняется изменением экосистем вдоль побережья.

Ученые разрабатывают план оснащения беспилотников динамиками, которые будут излучать ультразвук или шум хищных птиц, чтобы отпугивать чаек.