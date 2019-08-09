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У Франції заявили, що модифікації "нормандського формату" в порядку денному немає

П'ятниця, 9 серпня 2019, 20:17

В МЗС Франції заявили, що можливість розширення "нормандського формату" за рахунок США не розглядається.

Про це заявив представник МЗС Франції на щоденному брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Франція повністю прихильна врегулюванню конфлікту і виконанню Мінських домовленостей, особливо в контексті "нормандського формату", в якому вона бере активну участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером" - сказав він.

"Модифікація "нормандського формату" не стоїть на порядку денному" - додав представник МЗС Франції.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон 19 серпня обговорить з президентом Росії Владіміром Путіним роботу в "нормандському форматі" для досягнення конкретних результатів на Донбасі.

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