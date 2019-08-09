Во Франции заявили, что модификации "нормандского формата" в повестке дня нет

В МИД Франции заявили, что возможность расширения "нормандского формата" за счет США не рассматривается.

Об этом заявил представитель МИД Франции на ежедневном брифинге, сообщает "Европейская правда".

"Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению Минских договоренностей, особенно в контексте "нормандского формата", в котором она принимает активное участие. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером", - сказал он.

"Модификация "нормандского формата" не стоит на повестке дня", - добавил представитель МИД Франции.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон 19 августа обсудит с президентом России Владимиром Путиным работу в "нормандском формате" для достижения конкретных результатов на Донбассе.