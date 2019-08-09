Великий збій в електропостачанні Британії: знеструмлені будинки, стоїть транспорт

Масштабний збій в електропостачанні зафіксований на значній території Великої Британії, знеструмлені будинки і порушена робота транспортних мереж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Відключення були зареєстровані на південному сході Англії, центрі, південному заході, північному сході та Уельсі.

"Електричні мережі Великої Британії" заявили, що проблема викликана "відмовою Національної мережі".

В результаті потяги по всій Англії і Уельсу або скасовані, або затримуються. Падіння потужності спричинило перебої в роботі світлофорів у Лондоні.

Пасажири в аеропорту Ньюкасла повідомили, що електрика відключилася приблизно на 15 хвилин, однак в аеропортах Хітроу, Гатвік і Лутон заявили, що вони не постраждали.

"Західні розподілу електроенергії" повідомили, що працюють над вирішенням проблеми і розраховують на відновлення роботи о 18.30 за місцевим часом.