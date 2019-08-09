Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Трамп вважає, що Зеленський зможе домовитися з Путіним

РФ розмістила берегову ракетну систему "Бал" в 35 км від кордону з Норвегією

Зеленський і Трамп можуть зустрітись у Варшаві чи Нью-Йорку, дати візиту поки немає

У МЗС назвали топ-3 країни-лідери в оформленні електронних віз в Україну






Великий збій в електропостачанні Британії: знеструмлені будинки, стоїть транспорт

П'ятниця, 9 серпня 2019, 20:38

Масштабний збій в електропостачанні зафіксований на значній території Великої Британії, знеструмлені будинки і порушена робота транспортних мереж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Відключення були зареєстровані на південному сході Англії, центрі, південному заході, північному сході та Уельсі.

"Електричні мережі Великої Британії" заявили, що проблема викликана "відмовою Національної мережі".

В результаті потяги по всій Англії і Уельсу або скасовані, або затримуються. Падіння потужності спричинило перебої в роботі світлофорів у Лондоні.

Пасажири в аеропорту Ньюкасла повідомили, що електрика відключилася приблизно на 15 хвилин, однак в аеропортах Хітроу, Гатвік і Лутон заявили, що вони не постраждали.

"Західні розподілу електроенергії" повідомили, що працюють над вирішенням проблеми і розраховують на відновлення роботи о 18.30 за місцевим часом.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua