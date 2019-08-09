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Крупный сбой в электроснабжении Британии: обесточены дома, стоит транспорт

Пятница, 9 августа 2019, 20:38

Масштабный сбой в электроснабжении зафиксирован на значительной территории Великобритании, обесточены дома и нарушена работа транспортных сетей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Отключения были зарегистрированы на юго-востоке Англии, центре, юго-западе, северо-востоке и Уэльсе.

"Электрические сети Великобритании заявили, что проблема вызвана "отказом Национальной сети".

В результате поезда по всей Англии и Уэльса либо отменены, либо задерживаются. Падение мощности повлекло перебои в работе светофоров в Лондоне.

Пассажиры в аэропорту Ньюкасла сообщили, что электричество отключилось примерно на 15 минут, однако в аэропортах Хитроу, Гатвик и Лутон заявили, что они не пострадали.

"Западные распределения электроэнергии" сообщили, что работают над решением проблемы и рассчитывают на возобновление работы в 18.30 по местному времени.

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