У Норвегії розбився вертоліт, шість людей загинули

Шестеро людей загинули у катастрофі вертольота у Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання VG.

За даними видання, авіакатастрофа сталася біля міста Альта в суботу, 31 cерпня.

На борту, крім пілота, знаходилися п'ять осіб у віці приблизно 20 років.

Вони прямували на музичний фестиваль.

Уточнюється, що співробітники екстрених служб знайшли на місці події чотири тіла, п'ятий потерпілий помер у лікарні. Один вважався зниклим безвісти, однак пізніше рятувальники знайшли його тіло.

В даний час встановлюються обставини аварії.