У Норвегії розбився вертоліт, шість людей загинули
Неділя, 1 вересня 2019, 11:45
Шестеро людей загинули у катастрофі вертольота у Норвегії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання VG.
За даними видання, авіакатастрофа сталася біля міста Альта в суботу, 31 cерпня.
На борту, крім пілота, знаходилися п'ять осіб у віці приблизно 20 років.
Вони прямували на музичний фестиваль.
Уточнюється, що співробітники екстрених служб знайшли на місці події чотири тіла, п'ятий потерпілий помер у лікарні. Один вважався зниклим безвісти, однак пізніше рятувальники знайшли його тіло.
В даний час встановлюються обставини аварії.
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