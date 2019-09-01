Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський у Варшаві заявив про готовність зняти мораторій на ексгумацію польських поховань

У Британії протести проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту

Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об'єкту в Ірані - ЗМІ

Cвітові газети вийдуть з обкладинками 1939 року з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової






У Норвегії розбився вертоліт, шість людей загинули

Неділя, 1 вересня 2019, 11:45

Шестеро людей загинули у катастрофі вертольота у Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання VG.

За даними видання, авіакатастрофа сталася біля міста Альта в суботу, 31 cерпня.

На борту, крім пілота, знаходилися п'ять осіб у віці приблизно 20 років.

Вони прямували на музичний фестиваль.

Уточнюється, що співробітники екстрених служб знайшли на місці події чотири тіла, п'ятий потерпілий помер у лікарні. Один вважався зниклим безвісти, однак пізніше рятувальники знайшли його тіло.

В даний час встановлюються обставини аварії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua