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В Норвегии разбился вертолет, шесть человек погибли

Воскресенье, 1 сентября 2019, 11:45

Шесть человек погибли в катастрофе вертолета в Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание VG.

По данным издания, авиакатастрофа произошла близ города Альта в субботу, 31 августа.

На борту, кроме пилота, находились пять человек в возрасте примерно 20 лет.

Они направлялись на музыкальный фестиваль.

Уточняется, что сотрудники экстренных служб обнаружили на месте происшествия четыре тела, пятый пострадавший умер в больнице. Один считался пропавшим без вести, однако позже спасатели нашли его тело.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

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