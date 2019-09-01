В Норвегии разбился вертолет, шесть человек погибли
Воскресенье, 1 сентября 2019, 11:45
Шесть человек погибли в катастрофе вертолета в Норвегии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание VG.
По данным издания, авиакатастрофа произошла близ города Альта в субботу, 31 августа.
На борту, кроме пилота, находились пять человек в возрасте примерно 20 лет.
Они направлялись на музыкальный фестиваль.
Уточняется, что сотрудники экстренных служб обнаружили на месте происшествия четыре тела, пятый пострадавший умер в больнице. Один считался пропавшим без вести, однако позже спасатели нашли его тело.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.
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