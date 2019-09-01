Євросоюз обмежить вилов риби в Балтійському морі

Євросоюз має намір скоротити вилов більшості видів промислової риби в Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Delfi, це пов'язано з тим, що рибні запаси Балтики виявилися гіршими за прогнозовані.

ЄС запропонував збільшити вилов оселедця в Ризькій затоці і зберегти на колишньому рівні вилов лосося в Фінській затоці.

При цьому запропоновано скоротити вилов інших видів риби - оселедця в Центральній, Західній Балтиці і Ботническом затоці, камбали, кільки, тріски у Східній і Західній Балтиці.

"Не дивлячись на зусилля наших рибалок і влади, склалася серйозна ситуація з рибними запасами Балтики, особливо тріски у Східній Балтиці і оселедця в Західній. Відповідно до наукових рекомендацій ми маємо намір запропонувати розумний пакет, щоб з часом забезпечити стійке рибальство в Балтійському морі", - заявив член Єврокомісії з питань навколишнього середовища, морських справ і рибальства Карменом Велла.

В останні роки владі і представникам рибної галузі вдалося поліпшити стан рибних запасів і навіть збільшити дозволені норми промислу. Однак вчені знову забили на сполох: ситуація з запасами виявилося менш стійким, ніж припускали.

Рада ЄС розгляне пропозиції Єврокомісії, рішення можуть прийняти 14-15 жовтня.