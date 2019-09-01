Євросоюз обмежить вилов риби в Балтійському морі
Євросоюз має намір скоротити вилов більшості видів промислової риби в Балтійському морі.
Як повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Delfi, це пов'язано з тим, що рибні запаси Балтики виявилися гіршими за прогнозовані.
ЄС запропонував збільшити вилов оселедця в Ризькій затоці і зберегти на колишньому рівні вилов лосося в Фінській затоці.
При цьому запропоновано скоротити вилов інших видів риби - оселедця в Центральній, Західній Балтиці і Ботническом затоці, камбали, кільки, тріски у Східній і Західній Балтиці.
"Не дивлячись на зусилля наших рибалок і влади, склалася серйозна ситуація з рибними запасами Балтики, особливо тріски у Східній Балтиці і оселедця в Західній. Відповідно до наукових рекомендацій ми маємо намір запропонувати розумний пакет, щоб з часом забезпечити стійке рибальство в Балтійському морі", - заявив член Єврокомісії з питань навколишнього середовища, морських справ і рибальства Карменом Велла.
В останні роки владі і представникам рибної галузі вдалося поліпшити стан рибних запасів і навіть збільшити дозволені норми промислу. Однак вчені знову забили на сполох: ситуація з запасами виявилося менш стійким, ніж припускали.
Рада ЄС розгляне пропозиції Єврокомісії, рішення можуть прийняти 14-15 жовтня.