Евросоюз ограничит вылов рыбы в Балтийском море

Евросоюз намерен сократить вылов большинства видов промысловой рыбы в Балтийском море.

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Delfi, это связано с тем, что рыбные запасы Балтики оказались хуже прогнозируемых.

ЕС предложил увеличить вылов сельди в Рижском заливе и сохранить на прежнем уровне вылов лосося в Финском заливе.

При этом предложено сократить вылов остальных видов рыбы - сельди в Центральной, Западной Балтике и Ботническом заливе, камбалы, кильки, трески в Восточной и Западной Балтике.

"Несмотря на усилия наших рыбаков и властей, сложилась серьезная обстановка с рыбными запасами Балтики, особенно трески в Восточной Балтике и сельди в Западной. В соответствии с научными рекомендациями мы намерены предложить разумный пакет, чтобы со временем обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море", - заявил член Еврокомиссии по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла.

В последние годы властям и представителям рыбной отрасли удалось улучшить состояние рыбных запасов и даже увеличить разрешенные нормы промысла. Однако ученые вновь забили тревогу: положение с запасами оказалось менее устойчивым, чем предполагали.

Совет ЕС рассмотрит предложения Еврокомиссии, решение могут принять 14-15 октября.