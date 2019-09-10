У Болгарії затримали лідера руху "Русофіли" за підозрою у шпигунстві

У Болгарії пройшли затримання і допити членів руху "Русофіли" в рамках розслідування справи про шпигунство, що проводиться спеціальною прокуратурою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Болгарське національне радіо.

ЗМІ дізналися про розслідування від дружини колишнього депутата і головного редактора газети "Дума" Юрія Борисова, який спочатку був одним із затриманих.

За інформацією БНР, також був затриманий голова руху Ніколай Малінов, якого єдиного залишили під вартою на ніч.

У лаконічному пресрелізі від держави прокурори оголосили, що під керівництвом Спеціальної прокуратури спеціальні слідчі при сприянні агентів SANS проводять слідчі дії у справі про шпигунство на користь іноземної держави.

У заяві також чітко вказується, що на даному етапі жодних звинувачень висунуто не було і що засоби масової інформації отримають додаткову інформацію, як тільки це дозволять інтереси слідства.

Громадський рух "Русофіли" діє в Софії з 2003 року. Метою організації є зміцнення дружби і співпраці між Болгарією і Росією. В травні 2019 року президент Росії Владімір Путін нагородив лідера руху Ніколая Малінова орденом Дружби.