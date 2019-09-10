В Болгарии задержали лидера движения "Русофилы" по подозрению в шпионаже

В Болгарии прошли задержания и допросы членов движения "Русофилы" в рамках расследования дела о шпионаже, проводимого специальной прокуратурой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Болгарское национальное радио.

СМИ узнали о расследовании от жены бывшего депутата и главного редактора газеты "Дума" Юрия Борисова, который сначала был одним из задержанных.

По информации БНР, также был задержан председатель движения Николай Малинов, которого единственного оставили под стражей на ночь.

В лаконичном пресс-релизе от государства прокуроры объявили, что под руководством Специальной прокуратуры специальные следователи при содействии агентов SANS проводят следственные действия по делу о шпионаже в пользу иностранного государства.

В заявлении также четко указывается, что на данном этапе никаких обвинений выдвинуто не было и что средства массовой информации получат дополнительную информацию, как только это позволят интересы следствия.

Общественное движение "Русофилы" действует в Софии с 2003 года. Целью организации является укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией. В мае 2019 года президент России Владимир Путин наградил лидера движения Николая Малинова орденом Дружбы.