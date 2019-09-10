Європейська народна партія прийняла партію Порошенка

Європейська народна партія (ЄНП) ухвалила рішення про надання статусу спостерігача українській партії "Європейська солідарність" експрезидента Петра Порошенка (раніше БПП).

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Політична асамблея ЄНП прийняла Боснійську партію Чорногорії як асоційованого члена та "Європейську солідарність" як члена-спостерігача", - заявила партія у своєму Twitter. Водночас словацька SPOLU стала рядовим членом ЄНП.

"Приєднання до ЄНП розглядаємо не лише як нашу внутрішньопартійну подію, а як сигнал визнання європейських прагнень України, її бажання приєднатися до ЄС та НАТО. Бо лише членство в цих двох союзах гарантує нам мир та безпеку", - заявив Порошенко у своєму Facebook.

Нагадаємо, у червні ЄНП вирішила надати статус спостерігача українській партії "Самопоміч". За виконання низки умов надати той самий статус обіцяли "Європейській солідарності" та "Народному фронту".

Європейська народна партія залишилася найбільш чисельною групою в Європарламенті після нещодавніх виборів.

До цієї групи належать, наприклад, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Європейської ради Дональд Туск.