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Европейская народная партия приняла партию Порошенко

Вторник, 10 сентября 2019, 14:38

Европейская народная партия (ЕНП) приняла решение о предоставлении статуса наблюдателя украинской партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (ранее БПП).

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Политическая ассамблея ЕНП приняла Боснийскую партию Черногории в качестве ассоциированного члена и "Европейскую солидарность" как члена-наблюдателя", - заявила партия в своем Twitter. В то же время словацкая SPOLU стала рядовым членом ЕНП.

"Присоединение к ЕНП рассматриваем не только как наше внутрипартийное событие, а как сигнал признания европейских стремлений Украины, ее желания присоединиться к ЕС и НАТО. Поскольку только членство в этих двух союзах гарантирует нам мир и безопасность", - заявил Порошенко в своем Facebook.

Напомним, в июне ЕНП решила предоставить статус наблюдателя украинской партии "Самопомощь". При выполнении ряда условий предоставить такой же статус обещали "Европейской солидарности" и "Народному фронту".

Европейская народная партия осталась самой многочисленной группой в Европарламенте после недавних выборов.

К этой группе относятся, например, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Европейского совета Дональд Туск.

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