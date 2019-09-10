Опитування показало, як у країнах ЄС оцінюють санкції проти Росії

У більшості країн ЄС понад 50% виборців вважають санкційну політику блоку щодо Росії збалансованою або недостатньо жорсткою, за винятком Австрії, Греції та Словаччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані дослідження аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR).

У Польщі, Швеції, Данії, Іспанії та Румунії зафіксована найбільша частка громадян, які вважають санкції ЄС щодо РФ "недостатньо жорсткими". Наприклад, в Польщі такої позиції дотримуються 55%, а в Швеції - 46% респондентів.

У трьох європейських країнах - Австрії, Греції та Словаччині - частка жителів, які вважають санкції проти Росії "занадто жорсткими", більша, ніж частка тих, хто дотримується думки про "збалансовану" або "недостатньо жорстку" політику санкцій ЄС.

Водночас лише ті, хто проголосував за словацьку SMER-SD, переконані, що санкції занадто жорсткі. Водночас 55% прихильників польської партії влади PiS вважають санкції недостатніми.

Респондентам також поставили запитання про те, яку сторону повинен буде, на їхню думку, зайняти Євросоюз в конфліктних ситуаціях між США і Росією.

Згідно з опитуванням, більшість європейців хотіли б, щоб ЄС зайняв нейтральну позицію в такому випадку. Дані опитування вказують, що, наприклад, 33% опитаних в Польщі вважають, що Варшава повинна буде підтримати США. 45% - за нейтралітет.

Зайняти сторону Росії в Польщі готові лише 6%. Решта респондентів не змогли відповісти. Схожі співвідношення показників - в Данії, Чехії, Нідерландах, Франції, Іспанії, Румунії, Швеції, Італії та Угорщині. Тим часом, в Словаччині частка тих, хто вважає, що їхня країна повинна зайняти сторону Росії, вища, ніж кількість тих, хто виступив би за підтримку Вашингтона.