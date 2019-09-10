Опрос показал, как в странах ЕС оценивают санкции против России

В большинстве стран ЕС более 50% избирателей считают санкционную политику блока в отношении России сбалансированной или недостаточно жесткой, за исключением Австрии, Греции и Словакии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).

В Польше, Швеции, Дании, Испании и Румынии зафиксирована наибольшая доля граждан, которые считают санкции ЕС в отношении РФ "недостаточно жесткими". Например, в Польше такой позиции придерживаются 55%, а в Швеции - 46% респондентов.

В трех европейских странах - Австрии, Греции и Словакии - доля жителей, которые считают санкции против России "слишком жесткими", больше, чем доля тех, кто придерживается мнения о "сбалансированной" или "недостаточно жесткуюой" политике санкций ЕС.

В то же время только те, кто проголосовал за словацкую SMER-SD, убеждены, что санкции слишком жесткие. При этом 55% сторонников польской партии власти PiS считают санкции недостаточными.

респондентам также задали вопрос о том, какую сторону должен будет, по их мнению, занять Евросоюз в конфликтных ситуациях между США и Россией. Согласно опросу, большинство европейцев хотели бы, чтобы ЕС занял нейтральную позицию в таком случае.

Данные опроса указывают, что, например, 33% опрошенных в Польше считают, что Варшава должна будет поддержать США. 45% - за нейтралитет. Занять сторону России в Польше готовы лишь 6%.

Остальные респонденты затруднились ответить. Схожие соотношения показателей - в Дании, Чехии, Нидерландах, Франции, Испании, Румынии, Швеции, Италии и Венгрии. Между тем, в Словакии доля тех, кто считает, что их страна должна занять сторону России, выше, чем число тех, кто выступил бы за поддержку Вашингтона.