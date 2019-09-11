Зовнішня політика США після відставки Болтона не зміниться – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив у вівторок, що світові лідери не повинні очікувати будь-яких змін у зовнішній політиці після відставки радника з національної безпеки Джона Болтона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Це була політика президента", - сказав Помпео, зазначивши, що його радники "діляться з ним своєю мудрістю", а також поради та дані для прийняття рішень.

"Я не думаю, що будь-який лідер у всьому світі повинен робити якісь припущення, що зовнішня політика президента зміниться будь-яким істотним чином", - сказав Помпео.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Відставка сталася на тлі повідомлень про розбіжності у поглядах чиновників кабінету Трампа щодо скасованого мирного плану із запрошення талібів до США. Болтон виступив проти зустрічі з талібами, яку Трамп скасував у вихідні після того, як спочатку запросив угруповання до США завершити мирні переговори.