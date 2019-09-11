Внешняя политика США после отставки Болтона не изменится – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что мировые лидеры не должны ожидать каких-либо изменений во внешней политике после отставки советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Это была политика президента", - сказал Помпео, отметив, что его советники "делятся с ним своей мудростью", а также советы и данные для принятия решений.

"Я не думаю, что любой лидер во всем мире должен делать какие-то предположения, что внешняя политика президента изменится любым существенным образом", - сказал Помпео.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Отставка произошла на фоне сообщений о разногласиях во взглядах чиновников кабинета Трампа относительно отмененного мирного плана по приглашению талибов в США. Болтон выступил против встречи с талибами, которую Трамп отменил в выходные после того, как сначала пригласил группировки в США завершить мирные переговоры.