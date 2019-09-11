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У Нідерландах завершився знаковий суд щодо евтаназії

Середа, 11 вересня 2019, 20:27

Нідерландського лікаря виправдали в рамках судового розгляду, який, як сподівалися лікарі та правоохоронці, допоможе з'ясувати, як закон про евтаназію 2002 року може застосовуватися до людей з важкою деменцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Лікаря виправдали за проведення евтаназії три роки тому для 74-річної жінки. Пацієнтці ввели смертельну дозу ліків, незважаючи на деякі свідчення, що вона могла змінити свою думку, після того як письмово заявила, що хоче евтаназію.

Суд постановив, що у рідкісних випадках евтаназії, які здійснювались на пацієнтах з важкою деменцією - і які раніше написали письмовий запит на евтаназію - лікар "не був зобов'язаний перевірити поточне бажання померти".

Судді Гаазького окружного суду постановили, що лікар виконав усі критерії здійснення евтаназії, згідно з голландським законодавством.

Лікаря звинуватили в тому, що вона не діяла належним чином, оскільки, за твердженнями прокурорів, вона доклала недостатньо зусиль, щоб з'ясувати, чи все-таки хоче пацієнтка померти. Прессекретар прокуратури Санне ван дер Харг заявила, що прокуратура ретельно вивчить рішення суду, перш ніж вирішити, чи потрібно оскаржувати його.

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