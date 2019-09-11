В Нидерландах завершился знаковый суд по эвтаназии

Нидерландского врача оправдали в рамках судебного разбирательства, которое, как надеялись врачи и правоохранители, поможет выяснить, как закон об эвтаназии 2002 может применяться к людям с тяжелой деменцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Врача оправдали за проведение эвтаназии три года назад для 74-летней женщины. Пациентке ввели смертельную дозу лекарств, несмотря на некоторые свидетельства, что она могла изменить свое мнение, после того как письменно заявила, что хочет эвтаназию.

Суд постановил, что в редких случаях эвтаназии, которые осуществлялись на пациентах с тяжелой деменцией - и ранее написали письменный запрос на эвтаназию - врач "не был обязан проверить текущее желание умереть".

Судьи Гаагского окружного суда постановили, что врач выполнил все критерии осуществления эвтаназии, согласно голландскому законодательству.

Врача обвинили в том, что она не действовала правильно, поскольку, по утверждениям прокуроров, она приложила недостаточно усилий, чтобы выяснить, хочет ли все-таки пациентка умереть. Пресс-секретарь прокуратуры Санне ван дер Харг заявила, что прокуратура тщательно изучит решение суда, прежде чем решить, нужно ли обжаловать его.