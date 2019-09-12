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ЗМІ назвали основного претендента на посаду Болтона

Четвер, 12 вересня 2019, 08:39

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає кандидатуру держсекретаря Майка Помпео в якості основного претендента на посаду радника з нацбезпеки після звільнення Джона Болтона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У разі призначення Майк Помпео обійматиме одразу дві посади – держсекретаря і радника з нацбезпеки.

CNN зазначає, що в історії США таке вже було у 1970 роках за часів президента Ніксона, коли Генрі Кіссінджер протягом двох років був і держсекретарем і радником з нацбезпеки.

Крім того, на місце Болтона претендують ще чотири людини. Однак, хто ці люди поки невідомо.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Відставка сталася на тлі повідомлень про розбіжності у поглядах чиновників кабінету Трампа щодо скасованого мирного плану із запрошення талібів до США. Болтон виступив проти зустрічі з талібами, яку Трамп скасував у вихідні після того, як спочатку запросив угруповання до США завершити мирні переговори.

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