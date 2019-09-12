СМИ назвали основного претендента на должность Болтона

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает кандидатуру госсекретаря Майка Помпео в качестве основного претендента на должность советника по нацбезопасности после увольнения Джона Болтона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В случае назначения Майк Помпео будет занимать сразу две должности – госсекретаря и советника по нацбезопасности.

CNN отмечает, что в истории США такое уже было в 1970 годах во времена президента Никсона, когда Генри Киссинджер в течение двух лет был и госсекретарем и советником по нацбезопасности.

Кроме того, на место Болтона претендуют еще четыре человека. Однако, кто эти люди пока неизвестно.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Отставка произошла на фоне сообщений о разногласиях во взглядах чиновников кабинета Трампа относительно отмененного мирного плана по приглашению талибов в США. Болтон выступил против встречи с талибами, которую Трамп отменил в выходные после того, как сначала пригласил группировки в США завершить мирные переговоры.

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