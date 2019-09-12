Уряд Британії опублікував документи щодо негативних наслідків Brexit без угоди

Уряд Британії опублікував документи, що стосуються його "операції Yellowhammer" в рамках підготовки до Brexit без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Після того як депутати Палати громад закликали уряд розкрити деталі щодо Brexit без угоди, п'ять сторінок, опублікованих на урядовому сайті, попереджають про зростання громадських заворушень, затримки, які триватимуть три місяці при перетині Ла-Маншу, значне підвищення цін на електроенергію і негативні наслідки для постачання ліків та продуктів харчування.

Документ також попереджає, що готовність до хаотичного Brexit серед громадськості та бізнесу "залишається на низькому рівні і знизиться у подальшому" через невизначеність щодо характеру виходу Британії з ЄС.

Ця готовність буде "додатково обмежена" тим, що в документі описується як "зростаюча втома від виходу з ЄС".

Опозиційні депутати також вимагали оприлюднити особисті повідомлення між ключовими чиновниками уряду - у тому числі в WhatsApp і Facebook - з приводу п'ятитижневого призупинення роботи парламенту Борисом Джонсоном.

Уряд відхилив це прохання, назвавши його "недоречним".