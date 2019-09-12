Правительство Британии опубликовало документы о негативных последствиях Brexit без соглашения

Правительство Великобритании опубликовало документы, касающиеся его "операции Yellowhammer" в рамках подготовки к Brexit без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

После того как депутаты Палаты общин призвали правительство раскрыть детали относительно Brexit без соглашения, пять страниц, опубликованных на правительственном сайте, предупреждают о росте общественных беспорядков, задержках, которые продлятся три месяца, при пересечении Ла-Манша, значительном повышении цен на электроэнергию и отрицательных последствиях для поставки лекарств и продуктов питания.

Документ также предупреждает, что готовность к хаотичному Brexit среди общественности и бизнеса "остается на низком уровне и снизится в дальнейшем" из-за неопределенности относительно характера выхода Британии из ЕС.

Эта готовность будет "дополнительно ограничена" тем, что в документе описывается как "растущая усталость от выхода из ЕС".

Оппозиционные депутаты также требовали обнародовать личные сообщения между ключевыми чиновниками правительства - в том числе в WhatsApp и Facebook - по поводу пятинедельного приостановлении работы парламента Борисом Джонсоном.

Правительство отклонило эту просьбу, назвав его "неуместной".