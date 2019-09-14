Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кількість жертв негоди в Іспанії зросла до п’яти

Трамп назвав "свого улюбленого диктатора"

Німецький регулятор пригрозив "Газпрому" штрафами за ігнорування рішення Суду ЄС

У Чехії зняли кримінальні звинувачення з прем’єр-міністра






Трамп назвав "свого улюбленого диктатора"

Субота, 14 вересня 2019, 10:58

Президент США Дональд Трамп назвав єгипетського колегу Абдель Фаттаха ас-Сісі "своїм улюбленим диктатором".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wall Street Journal.

Як зазначається, перед зустріччю Трампа з єгипетськими чиновниками на саміті G7 у французькому Біарріці, президент США голосно поставив питання: "Де мій улюблений диктатор?".

Таким чином, американський лідер намагався дізнатися, де знаходиться в даний момент його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі.

Після цього в кімнаті повисла тиша, зазначає видання. Свідки того, що сталося не виключають того, що Трамп міг пожартувати.

Втім, зауваження нагадало багатьом про стиль правління ас-Сісі, який характеризується переслідуваннями опонентів, зокрема, тортурами і вбивствами. Примітно, що Білий дім не робив офіційних заяв з засудженням його практик.

Нагадаємо, у 2015 році на саміті "Східного партнерства" президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер привітав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана словами "Привіт, диктаторе!".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп
powered by lun.ua