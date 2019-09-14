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Трамп назвал "своего любимого диктатора"

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Трамп назвал "своего любимого диктатора"

Суббота, 14 сентября 2019, 10:58

Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси "своим любимым диктатором".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wall Street Journal.

Как отмечается, перед встречей Трампа с египетскими чиновниками на саммите G7 в французском Биаррице, президент США громко задал вопрос: "Где мой любимый диктатор?".

Таким образом, американский лидер пытался узнать, где находится в данный момент его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.

После этого в комнате повисла тишина, отмечает издание. Свидетели случившегося не исключают того, что Трамп мог пошутить.

Впрочем, замечание напомнило многим о стиле правления ас-Сиси, который характеризуется преследованиями оппонентов, в частности, пытками и убийствами. Примечательно, что Белый дом не делал официальных заявлений с осуждением его практик.

Напомним, в 2015 году на саммите "Восточного партнерства" президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана словами "Привет, диктатор!".

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