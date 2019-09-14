Главу МЗС Бельгії і майбутнього єврокомісара запідозрили в корупції

Прокуратура Бельгії проводить розслідування щодо віцепрем’єра, глави МЗС і майбутнього єврокомісара Дідьє Рейндерса щодо підозр у корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

Розслідування почали після звернення колишнього агента державної безпеки у федеральну судову поліцію в квітні, щоб повідомити про серію випадків корупції та відмивання грошей з боку заступника прем'єр-міністра і міністра закордонних справ, який також виконує обов’язки міністра оборони.

За повідомленнями ЗМІ, агент заявив, зокрема, про порушення при проведенні держзакупівель для будівництва бельгійського посольства в Кіншасі, отримання хабарів довіреними особами і відмивання коштів.

Агент також описав методи, які Рейндерс і його зять використовували для отримання і відмивання грошей. До них відноситься продаж творів мистецтва і предметів старовини за завищеними цінами. Згадуються також підозрілі угоди з нерухомістю та використання підставних компаній.

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По завершенні попереднього розслідування прокуратура повинна буде вирішити, чи достатньо даних проти Рейндерса і чи слід передати справу в Генеральну прокуратуру, враховуючи його статус міністра, зазначає телерадіокомпанія.

У прокуратурі Брюсселя підтвердили факт розслідування, однак відмовилися надати будь-які деталі.

Сам Рейндерс заявляє, що нічого не знає про розслідування.

"Я не знаю про це, мені абсолютно нічого не відомо про розслідування" - сказав він.

Міністр попросив свого адвоката зв'язатися з прокуратурою і захистити його права.

Дідьє Рейндерс є кандидатом на пост єврокомісара з питань юстиції. Його представник назвав звинувачення на адресу Рейндерса зрежисованими.