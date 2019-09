Кандидати в Єврокомісію пройдуть співбесіди в ЄП, угорцю можуть змінити посаду

В Європейському парламенті визначилася з орієнтовним календарем слухань кандидатів на посаду комісарів Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву на сайті ЄП.

"Кандидати в Єврокомісію зіткнуться з ретельним запитанням громадськості щодо їхніх навичок та придатності, а також щодо їхньої здатності та готовності вирішувати проблеми громадян та виконувати програму, яку обраний президентом Урсула фон дер Ляєн представила депутатам Європарламенту в липні", - сказав президент Європарламенту Девід Сассолі.

Слухання розпочнуться 30 вересня і триватимуть до 8 жовтня. Детальний графік для кожного кандидата визначать 19 вересня.

15 жовтня Конференція голів комітетів оцінить результати всіх слухань та передасть свої висновки Конференції президентів (президент ЄП та голови всіх фракцій), яка несе відповідальність за остаточну оцінку та рішення про закриття слухань або подальші слухання.

Пленарне засідання Європарламенту для затвердження всього складу нової Єврокомісії заплановане на 23 жовтня у Страсбурзі.

Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк припустив, після цих слухань кандидат від Угорщини Ласло Трочані не отримає посаду комісара з питань політики розширення ЄС, як запропонувала фон дер Ляєн.

just a guess but I think that the EP in the end won't allow Trocsanyi to take up the enlargement/neighbourhood post and that the Slovenian Janez Lenarcic will get the portfolio instead. #Ukraine #Georgia #Moldova #Belarus #Armenia #Azerbaijan #WesternBalkans