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Словаччина: опозиції забракло голосів, щоб звільнити прем’єра

Вівторок, 17 вересня 2019, 10:40

У Словаччині провалився вотум недовіри прем’єру Петеру Пеллегріні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Опозиція не змогла знайти достатньо голосів для того, щоб усунути прем’єра.

Відставки Пеллегріні вимагали через те, що він не запропонував звільнити Моніку Янковську з позиції держсекретаря міністерства юстиції після появи інформації про її ймовірні зв’язки з Маріаном Кочнером, звинуваченого у вбивстві журналіста Яна Куцяка.

Куцяк був убитий в лютому 2018 року, після того, як розкрив випадки шахрайства за участю Кочнера і політиків з партії Smer тогочасного прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Вбивство викликало великі протести в Словаччині, у результаті яких Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і глава поліції Тібор Гаспар подали у відставку. 

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