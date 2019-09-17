Словаччина: опозиції забракло голосів, щоб звільнити прем’єра
У Словаччині провалився вотум недовіри прем’єру Петеру Пеллегріні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.
Опозиція не змогла знайти достатньо голосів для того, щоб усунути прем’єра.
Відставки Пеллегріні вимагали через те, що він не запропонував звільнити Моніку Янковську з позиції держсекретаря міністерства юстиції після появи інформації про її ймовірні зв’язки з Маріаном Кочнером, звинуваченого у вбивстві журналіста Яна Куцяка.
Куцяк був убитий в лютому 2018 року, після того, як розкрив випадки шахрайства за участю Кочнера і політиків з партії Smer тогочасного прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Вбивство викликало великі протести в Словаччині, у результаті яких Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і глава поліції Тібор Гаспар подали у відставку.