Словакия: оппозиции не хватило голосов, чтобы уволить премьера

В Словакии провалился вотум недоверия премьеру Петер Пеллегрини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Оппозиция не смогла найти достаточно голосов для того, чтобы устранить премьера.

Отставки Пеллегрини требовали из-за того, что он не предложил уволить Монику Янковскую с позиции госсекретаря Министерства юстиции после появления информации о ее вероятных связях с Марианом Кочнером, обвиненного в убийстве журналиста Яна Куцяка.

Куцяк был убит в феврале 2018 года, после того, как раскрыл случаи мошенничества с участием Кочнера и политиков из партии Smer тогдашнего премьер-министра Роберта Фицо.

Убийство вызвало большие протесты в Словакии, в результате которых Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар подали в отставку.