Делегація України залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві через заяви про "російський Крим"

Українська делегація залишила зал засідань ОБСЄ у Варшаві, де обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про "російський Крим".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт кримськотатарського телеканалу ATR.

"Українська делегація призупинила участь у робочому засіданні. Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій", - розповіла кореспондент телеканалу.

Вона пояснила, що таким чином українська делегація відреагувала на слова кримських пропагандистів, які під час представлення заявили: "Крим, Росія".

Головний редактор проросійських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал" Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ, назвала анексований Крим російським. Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

У коментарі "Європейській правді" дипломати підтвердили український демарш. Заступник глави МЗС Сергій Кислиця залишає Варшаву, а посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк веде консультації з партнерами за межами зали засідань.

У Варшаві проходить щорічна нарада ОБСЄ з виконання зобов'язань держав-учасниць у людському вимірі. У заході бере участь українська офіційна делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею.