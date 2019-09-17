Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за заявлений о "российском Крыме"

Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве, где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт крымскотатарского телеканала ATR.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами о дальнейших действиях", - рассказала корреспондент телеканала.

Она объяснила, что таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые, представляясь, заявили: "Крым, Россия".

Главный редактор пророссийских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ, назвала аннексированный Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

В комментарии "Европейской правде" дипломаты подтвердили украинский демарш. Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица покидает Варшаву, а посол Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк ведет консультации с партнерами за пределами зала заседаний.

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с Сергеем Кислицей.