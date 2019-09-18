Новий посол Грузії почав працювати в Україні

Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС у середу ввечері.

"Грузія незмінно підтримуватиме територіальну цілісність України", - запевнив Шарашенідзе під час зустрічі.

У ході спілкування співрозмовники відзначили готовність до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва на всіх напрямах, що становлять взаємний інтерес.

Також відбувся обмін думками у контексті протидії триваючій російській агресії проти України та Грузії.

Теймураз Шарашенідзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані. Він став наступником посла Гели Думбадзе, якого МЗС Грузії відкликало з України з метою призначення на іншу посаду.