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Новий посол Грузії почав працювати в Україні

Середа, 18 вересня 2019, 20:31

Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС у середу ввечері.

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"Грузія незмінно підтримуватиме територіальну цілісність України", - запевнив Шарашенідзе під час зустрічі.

У ході спілкування співрозмовники відзначили готовність до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва на всіх напрямах, що становлять взаємний інтерес.

Також відбувся обмін думками у контексті протидії триваючій російській агресії проти України та Грузії.

Теймураз Шарашенідзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані. Він став наступником посла Гели Думбадзе, якого МЗС Грузії відкликало з України з метою призначення на іншу посаду.

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