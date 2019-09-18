Новый посол Грузии начал работать в Украине

Новоназначенный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД в среду вечером.

"Грузия неизменно будет поддерживать территориальную целостность Украины", - заверил Шарашенидзе во время встречи.

В ходе общения собеседники отметили готовность к активизации политического диалога и выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении украинского-грузинского сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также состоялся обмен мнениями в контексте противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и Грузии.

Теймураз Шарашенидзе ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане. Он стал преемником посла Гелы Думбадзе, которого МИД Грузии отозвал из Украины с целью назначения на другую должность.