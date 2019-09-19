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У Франції невідомі пограбували палац ХVІІ століття, втікши зі здобиччю у 2 млн євро

Четвер, 19 вересня 2019, 12:49

Невідомі зловмисники пограбували літню пару власників палацу Во-ле-Віконт недалеко від Парижа на суму 2 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Шестеро злочинців в масках і рукавичках вдерлися до палацу близько 4 ранку.

Після цього вони зв’язали пару 91-річних власників палацу і стали виносити гроші і майно, в тому числі картини. Суму награбованого оцінюють у приблизно 2 мільйони євро.

Власники палацу відмовилися від допомоги медиків, стверджуючи, що зловмисники не чинили щодо них насильницьких дій.

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Розслідуванням справи займається судова поліція Версаля.

Палац Во-ле-Віконт, розташований на території у 500 гектарів,  є найбільшим об'єктом приватної власності у Франції. Щороку його відвідують 250 тисяч туристів.

Цей архітектурний шедевр, зведений між 1656 і 1661 роками,  приблизно в п'ятдесяти кілометрах на південь від Парижа, першим своїм власником мав Ніколя Фуке, якого король Людовик XIV із заздрощів замкнув в'язниці на все життя.

За легендою, король позаздрив розкішному прийому у палаці Фуке з феєрверками, фонтанами і пишним фуршетом. Після арешту Ніколя Фуке монарх захопив замок і позбавив його найкрасивіших предметів, щоб передати їх в Луврський палац і Версаль.

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