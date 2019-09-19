Во Франции неизвестные ограбили дворец ХVII века, сбежав с добычей в 2 млн евро

Неизвестные злоумышленники ограбили пожилую пару владельцев дворца Во-ле-Виконт недалеко от Парижа на сумму 2 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Шестеро преступников в масках и перчатках ворвались во дворец около 4 утра.

После этого они связали пару 91-летних владельцев дворца и стали выносить деньги и имущество, в том числе картины. Сумма награбленного оценивается в примерно 2 миллиона евро.

Владельцы дворца отказались от помощи медиков, утверждая, что злоумышленники не применяли к ним насильственных действий.

Расследованием дела занимается судебная полиция Версаля.

Дворец Во-ле-Виконт, расположенный на территории в 500 гектаров, является самым большим объектом частной собственности во Франции. Ежегодно его посещают 250 000 туристов.

Первым владельцем этого архитектурный шедевр, возведенного между 1656 и 1661 годами примерно в 50 км к югу от Парижа, был Николя Фуке, которого король Людовик XIV из зависти заточил в тюрьму на всю жизнь.

По легенде, король позавидовал роскошному приему во дворце Фуке с фейерверками, фонтанами и пышным фуршетом. После ареста Николя Фуке монарх захватил замок и лишил его красивых предметов, чтобы передать их в Луврский дворец и Версаль.