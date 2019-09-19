У Хорватії відмовилися підвищувати пенсійний вік, щоб не проводити референдум

Уряд Хорватії знизить пенсійний вік у країні з 67 до 65 років після протестної кампанії, яку провели провідні профспілки.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрей Пленкович у четвер, повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Три провідні профспілки зібрали понад 700 тисяч підписів громадян під петицією, щоб ініціювати референдум з приводу рішення уряду про збільшення пенсійного віку. Однак, замість того, щоб скликати народне голосування, уряд вирішив поступитися.

"Цим ми показуємо, що ми слухаємо те, що говорять наші громадяни. Однак деякі наші громадяни хочуть продовжувати працювати понад 65 років, і ми це зробимо можливим у переглянутому (пенсійному) законопроєкті", - сказав Пленкович на засіданні уряду.

"Таким чином ми досягаємо балансу між вимогами кампанії та бажанням тих, хто може і хоче працювати довше", - додав він.

У грудні парламент ухвалив пропозицію уряду про підвищення пенсійного віку до 67 з 2033 року як для чоловіків, так і для жінок та зменшення пенсій для людей, які виходять на пенсію достроково.

Хорватія, як і багато європейських країн, має проблему старіння населення. Держава змушена витрачати близько 17 мільярдів кун з податків щорічно для покриття дефіциту пенсійного фонду.

Економічні аналітики і дослідники стверджують, що Хорватія не може створити стійку пенсійну систему в довгостроковій перспективі без підвищення пенсійного віку.