В Хорватии отказались повышать пенсионный возраст, чтобы не проводить референдум

Правительство Хорватии снизит пенсионный возраст в стране с 67 до 65 лет после протестной кампании, которую провели ведущие профсоюзы.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Пленкович в четверг, сообщает "Европейская правда"со ссылкой на Reuters.

Три ведущих профсоюза собрали более 700 тысяч подписей граждан под петицией, чтобы инициировать референдум по поводу решения правительства об увеличении пенсионного возраста. Однако вместо того, чтобы созвать народное голосование, правительство решило уступить.

"Этим мы показываем, что мы слушаем то, что говорят наши граждане. Однако некоторые наши граждане хотят продолжать работать более 65 лет, и мы это сделаем возможным в пересмотренном (пенсионном) законопроекте", - сказал Пленкович на заседании правительства.

"Таким образом мы достигаем баланса между требованиями кампании и желанием тех, кто может и хочет работать дольше", - добавил он.

В декабре парламент принял предложение правительства о повышении пенсионного возраста до 67 лет с 2033 года как для мужчин, так и для женщин и уменьшении пенсий для людей, которые выходят на пенсию досрочно.

Хорватия, как и многие европейские страны, имеет проблему старения населения. Государство вынуждено тратить около 17 млрд кун налогов ежегодно для покрытия дефицита пенсионного фонда.

Экономические аналитики и исследователи утверждают, что Хорватия не может создать устойчивую пенсионную систему в долгосрочной перспективе без повышения пенсионного возраста.