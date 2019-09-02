У Польщі в ДТП з автобусом постраждали 27 людей, більшість – діти

У Польщі в Малопольському воєводстві автобус зі школярами зіткнувся з вантажівкою і легковиком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Інцидент стався в місцевості Свінярско у Новосадському повіті – відбулося лобове зіткнення між автобусом, вантажівкою та легковим автомобілем.

Зазначається, що водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автобус, а той у свою чергу протаранив легковий автомобіль.

Рейсовим автобусом, за неофіційними даними, в основному їхала молодь у віці 16-17 років. Підлітки, ймовірно, поверталися з навчання.

Всього постраждали 27 осіб. Серед них 7 постраждалих перебували у важкому стані. Людей доставили до лікарень навколишніх міс. Одного постраждалого доправили до Кракова з допомогою вертольота.