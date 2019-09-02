В Польше в ДТП с автобусом пострадали 27 человек, большинство - дети

В Польше в Малопольском воеводстве автобус со школьниками столкнулся с грузовиком и легковушкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Инцидент произошел в местности Свинярско в Новосадском повете - произошло лобовое столкновение между автобусом, грузовиком и легковым автомобилем.

Отмечается, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, а тот в свою очередь протаранил легковой автомобиль.

Рейсовым автобусом, по неофициальным данным, в основном ехала молодежь в возрасте 16-17 лет. Подростки, вероятно, возвращались с учебы.

Всего пострадали 27 человек. Среди них 7 пострадавших находились в тяжелом состоянии. Людей доставили в больницы окружающих мес. Одного пострадавшего доставили в Краков с помощью вертолета.