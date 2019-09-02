Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Торговим представником України може стати Тарас Качка

Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині

Могеріні: криза в Україні не завершена, але країна набагато сильніша

Прем'єр Грузії подав у відставку






У резиденції британського прем’єра на додачу до кота Ларрі оселився песик

Понеділок, 2 вересня 2019, 15:59

У резиденцію британського прем’єра Бориса Джонсона привезли нового мешканця – щеня житиме там разом з головним мишоловом котом Ларрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mirror.

Чарівне цуценя породи Джек Рассел прибуло на Даунінг-стріт у червоній собачій переносці. Після цього його розмістили у квартирі Джонсона.

 

Усього кілька тижнів тому 15-тижневе щеня, кличку якому ще не придумали, ледь не знищили після того як його покинув фермер з Південного Уельсу.

Песик був урятований волонтерською благодійною організацією, а потім припав до душі британському прем'єру і його партнерці  Керрі Саймондс.

Зазначається, що цуценя спеціально готували до співжиття з котом на Даунінг-стріт, оскільки співробітники побоювалися конфлікту між тваринами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua