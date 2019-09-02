У резиденції британського прем’єра на додачу до кота Ларрі оселився песик
У резиденцію британського прем’єра Бориса Джонсона привезли нового мешканця – щеня житиме там разом з головним мишоловом котом Ларрі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mirror.
Чарівне цуценя породи Джек Рассел прибуло на Даунінг-стріт у червоній собачій переносці. Після цього його розмістили у квартирі Джонсона.
Усього кілька тижнів тому 15-тижневе щеня, кличку якому ще не придумали, ледь не знищили після того як його покинув фермер з Південного Уельсу.
Песик був урятований волонтерською благодійною організацією, а потім припав до душі британському прем'єру і його партнерці Керрі Саймондс.
Зазначається, що цуценя спеціально готували до співжиття з котом на Даунінг-стріт, оскільки співробітники побоювалися конфлікту між тваринами.