У резиденції британського прем’єра на додачу до кота Ларрі оселився песик

У резиденцію британського прем’єра Бориса Джонсона привезли нового мешканця – щеня житиме там разом з головним мишоловом котом Ларрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mirror.

Чарівне цуценя породи Джек Рассел прибуло на Даунінг-стріт у червоній собачій переносці. Після цього його розмістили у квартирі Джонсона.

Усього кілька тижнів тому 15-тижневе щеня, кличку якому ще не придумали, ледь не знищили після того як його покинув фермер з Південного Уельсу.

Песик був урятований волонтерською благодійною організацією, а потім припав до душі британському прем'єру і його партнерці Керрі Саймондс.

Зазначається, що цуценя спеціально готували до співжиття з котом на Даунінг-стріт, оскільки співробітники побоювалися конфлікту між тваринами.