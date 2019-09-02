В резиденции британского премьера в дополнение к коту Ларри поселился щенок

В резиденцию британского премьера Бориса Джонсона привезли нового обитателя - щенок будет жить там вместе с главным мышеловом - котом Ларри.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mirror.

Щенок породы джек рассел терьер прибыл на Даунинг-стрит в красной собачьей переноске. После этого его разместили в квартире Джонсона.

Всего несколько недель назад 15-недельного щенка, кличку которому еще не придумали, едва не уничтожили после того, как его бросил фермер из Южного Уэльса.

Песик был спасен волонтерской благотворительной организацией, а потом понравился британскому премьеру и его партнерше Керри Саймондс.

Отмечается, что щенка специально готовили к сожительству с котом на Даунинг-стрит, поскольку сотрудники опасались конфликта между животными.