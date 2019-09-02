Прем’єр Британії розглядає можливість дострокових виборів – ЗМІ

Прем’єр Британії Борис Джонсон вдатися до дострокових загальних виборів, якщо депутати, які прагнуть заблокувати Brexit без угоди, завдадуть уряду поразки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що в уряді точаться "жваві дискусії" щодо того, як попросити парламент затвердити такі вибори.

З таким запитом уряд може звернутися до депутатів вже в середу. Однак поки що остаточного рішення з цього питання не ухвалено.

На тлі спекуляцій про вибори Борис Джонсон повинен провести позапланове засідання уряду в 17.00 за місцевим часом, а також виступить перед членами Консервативної партії.

Раніше стало відомо, що міжпартійна група політиків, в тому числі і ексміністри-консерватори, планує у вівторок подати на розгляд законопроєкт, спрямований на те, щоб не допустити виходу Великої Британії з ЄС без угоди. Велика Британія має залишити ЄС до 31 жовтня 2019 року. Вона може зробити це раніше, після того, як депутати погодять угоду щодо Brexit. Якщо члени британського парламенту так і не підтримають угоду, то Велика Британія вийде з союзу без будь-яких домовленостей із Брюсселем.