Премьер Британии рассматривает возможность досрочных выборов – СМИ

Премьер Британии Борис Джонсон готов прибегнуть к досрочным всеобщим выборам, если депутаты, стремящиеся заблокировать Brexit без соглашения, нанесут правительству поражение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что в правительстве идут "оживленные дискуссии" относительно того, как попросить парламент утвердить такие выборы.

С таким запросом правительство может обратиться к депутатам уже в среду. Однако пока окончательного решения по этому вопросу не принято.

На фоне спекуляций о выборах Борис Джонсон должен провести внеплановое заседание правительства в 17.00 по местному времени, а также выступит перед членами Консервативной партии.

Ранее стало известно, что межпартийная группа политиков, в том числе и бывшие министры-консерваторы, планирует во вторник подать на рассмотрение законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют соглашение о Brexit. Если члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.